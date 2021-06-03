Нижегородская область реструктуризирует бюджетный кредит в размере 9,7 млрд рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская область реструктуризирует бюджетный кредит в размере 9,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, министерство финансов России одобрило заявку правительства Нижегородской области о реструктуризации до 2029 года бюджетного кредита.

Отмечается, что задолженность региона в 2021-2024 годах будет погашаться в размере 5% суммы, или по 485 млн рублей ежегодно, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - по 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин, комментируя решение минфина, заметил, что реструктуризация кредита позволит региону сэкономить на обслуживании государственного долга около 500 млн рублей за 2021-2029 годы.

"Высвобождаемые в 2021 году в результате реструктуризации средства в объеме 9,2 млрд рублей должны быть направлены в 2021-2024 годах на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что с начала года госдолг Нижегородской области снизился на 17,2 млрд рублей.

Кроме этого, в январе-мае 2021 года министерство финансов Нижегородской области произвело выплату накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016-го, 2017-го, 2018-го, 2019-го, 2020-го года выпуска в общей сумме 1,4 млрд рублей и процентные платежи по кредитам коммерческих банков на сумму 42,7 млн рублей за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.