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Общество

Коттеджный поселок на 600 домов построят в Арзамасском районе

12 июля 2021 15:36  [1] Общество

Коттеджный поселок на 600 домов построят в Арзамасском районе. Об этом сообщили в администрация Арзамасского района.

Согласно информации, 9 и 10 июля 2021 года в Арзамасском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 92-летию со дня основания района. В торжествах приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, глава МСУ Арзамасского муниципального района Владимир Ершов, глава Арзамаса Александр Щелоков.

Дмитрий Краснов наградил почетными дипломами губернатора заслуженных жителей района, среди которых - генеральный директор ООО "Арзамасская сельхозтехника – регион" Татьяна Андронова, главный зоотехник ООО "Шатовка" Наталья Володина, учитель средней школы с. Выездное Виталий Затряскин, директор ФОК с. Выездное Александр Кригин и др.

В свою очередь Евгений Лебедев вручил жителям района почетные грамоты Законодательного собрания Нижегородской области.


\Символическим подарком к празднику жителям стало подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Арзамасского района и АО "Завод железобетонных конструкций" о строительстве коттеджного поселка на территории площадью 61 га в районе села Хватовка, где будет возведено более 600 индивидуальных жилых домов, полностью обеспеченных инфраструктурой, с торговыми и спортивными объектами и детским садом.

Застройка обеспечивается всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, канализацией, газом, тепло-, электроснабжением, телефонизацией, радиовещанием, телевидением. Продуманные проектные решения и технически совершенные инженерные системы обеспечивают соответствие застройки самым высоким требованиям современного домостроения.

"Сегодня стартует уникальный для Арзамасского района проект по строительству жилого комплекса. Реализация этого проекта, безусловно, обеспечит интенсивное и активное развитие района. Также надеемся, что благодаря строительству коттеджного поселка улучшится и демографическая ситуация в районе", - отметил глава МСУ Арзамасского муниципального района Владимир Ершов.

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