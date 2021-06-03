Движение транспорта на площади Минина и Пожарского частично перекроют 13 июля

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В Нижнем Новгороде 13 июля с 01:00 до 12:00 будет временно ограничено движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского от Георгиевского съезда в сторону Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Движение транспорта будет осуществляться по другой части площади в обоих направлениях.
Маршруты общественного транспорта не изменятся, добавили в дептрансе.
Кроме того, с 6:00 13 июля до 23:59 16 июля из-за ремонтных работ будет временно прекращено движение транспортных средств на ул. Красносормовской на участке между домами № 4б и 5. Объехать перекрытие можно по улицам Планетной и Волжской.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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