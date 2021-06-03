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Общество

Экоактивисты очистили от мусора берег Волги в Нижнем Новгороде в рамках экспедиции "Чистая Волга"

12 июля 2021 19:09  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся двухдневный слёт экоактивистов в рамках экологического проекта "Чистая Волга". Его реализация проходила при поддержке Минэкологии региона и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

В первый день мероприятия на площадке Торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол, посвящённый вопросам оздоровления Волги. Для оценки уровня загрязнения Волги и потенциальной опасности для здоровья нижегородцев были приведены результаты анализа состава речной воды, в том числе по содержанию в ней микропластика. Кроме того, участники обсудили роли бизнеса и корпоративного волонтерства в реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

"Нижегородская область богата водными ресурсами. На территории региона частично расположено два крупных водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС: Горьковское, объемом 8,8 куб. км и Чебоксарское, объемом 4,6 куб. км. По территории региона протекает более 9 тысяч рек и ручьев, из них 600 рек - протяженностью более 10 км. Минэкологии области активно участвует в охране водных объектов, осуществляет мониторинг в целях контроля за изменением качества водных ресурсов, проводит надзорные мероприятия. В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" министерство принимает активное участие и организует мероприятия по очистке водных объектов и берегов от мусора", - рассказал заместитель начальника Управления охраны окружающей среды, начальник отдела водопользования, гидротехнических сооружений Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Константин Гнидин.

Второй день прошел под знаком волонтёрской акции по очистке береговой линии реки Волги. В акции приняли участие около 50 волонтёров, сотрудники ТПП Нижегородской области и Минэкологии региона, а также компаний "Филип Моррис Интернешнл", группы компаний REDMOND, ООО "АмРест", "Ингосстрах", ПАО "Сбербанк", ПАО КБ "Центр-инвест", Благотворительного экологического фонда "Цивилизация". Участники акции убрали мусор на территории полуострова Печерские пески, используя при этом технологию раздельного сбора отходов. Вывезти мусор помог региональный оператор ООО "Нижэкология-НН". Всего в рамках субботника было собрано порядка 16 кубометров мусора.

Проект осуществляет некоммерческий фонд "Без рек, как без рук" при поддержке аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Национального совета по корпоративному волонтёрству. На территории Нижегородской области поддержку проекту оказывает региональное Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Торгово-промышленной палатой региона.

"Я коренной нижегородец, очень люблю свой город, и таких людей, как я, большинство. Когда я вижу, что происходит здесь, на Гребном канале, в черте родного и любимого города, я очень переживаю. Оставлять такую грязь в общественных местах, в местах отдыха, в рекреационных зонах нельзя. После отдыха на природе необходимо за собой убирать, несложно взять пакет и сложить туда мусор, после чего отнести и выбросить его в ближайшую урну или контейнер. Тогда отдыхать станет намного приятнее, и такие субботники здесь будут уже не нужны", - отметил консультант аппарата Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Сергей Стешов.

В числе волонтёров, пришедших на субботник, был и министр экологии Молодежного правительства и природных ресурсов Нижегородской области Тимур Кочетков.

"Мы нацелены на результат. Я всегда, как и большинство сотрудников нашего министерства, принимаю участие в субботниках вместе с семьёй, показывая пример младшему поколению. Мы делаем общее дело - это сближает, на своем примере работать в направлении экологического просвещения легче. В этом году мы еще активнее стали вести данную работу, так как экопросвещение - один из важных аспектов национального проекта "Экология". Мы будем продолжать проводить такие субботники и поддерживать волонтеров в их начинании", - подчеркнул Тимур Кочетков.

Напомним, что в настоящее время в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" ведётся расчистка русел рек Тёша в Арзамасском районе, Вичкинза в с. Дивеево, Сатис в городе Сарове Нижегородской области. Завершение работ планируется в текущем году. Уже сейчас за счёт субвенций федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений ведётся разработка проектно-сметной документации на расчистку русел рек Борзовки (в Нижнем Новгороде), Имзы и её притока Княгинки (в Княгининском районе).

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
Нацпроект Экология
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