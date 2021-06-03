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Экономика

Нижегородским предприятиям расскажут об особенностях экспорта в Данию

12 июля 2021 19:23  [83] Экономика
Ирина Негребецкая

Ирина Негребецкая

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Встреча с торговым представителем Российской Федерации в Дании Ириной Негребецкой состоится 13 июля в 10:00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Мероприятие пройдёт в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

К участию в онлайн-трансляции встречи приглашаются заинтересованные экспортно-ориентированные предприятия Нижегородской области.

"В последнее время в связи с ограничениями, введенными в период пандемии, одной из основных форм работы стали онлайн-встречи представителей с региональными компаниями. В нашей области многие производители готовы экспортировать свою продукцию в европейские страны, а западные страны заинтересованы в конкурентноспособной российской продукции, которая зачастую выигрывает и в ценовой политике. Именно такие компании мы приглашаем на эту встречу", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ирина Негребецкая расскажет о функционале торгпредств, состоянии рынка и особенностях ведения бизнеса в Дании и даст практические рекомендации нижегородским экспортёрам. Участники встречи смогут задать торгпреду все интересующие их вопросы.

Для онлайн участия необходимо подключиться по ссылке Zoom: https://us02web.zoom.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на увеличение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт сельхозпродукции" и "Поддержка экспортёров".

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Теги:
Ирина Негребецкая Предприниматели Экспорт
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