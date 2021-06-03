Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа

Согласно информации, 32% респондентов ПФО считают, что справедливая цена для земельного участка в регионе - от 15 тысяч до 120 тысяч рублей за сотку, при этом 8% выступают за бесплатную раздачу земли. Для двух третей главными критериями при выборе загородного жилья являются расстояние до города и наличие инженерных коммуникаций. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" в период с 5 по 9 июля.

Многие жители ПФО хотели бы жить за городом, но их отпугивает объем расходов на покупку земельного участка, строительство дома и дальнейшее его содержание. Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для округа (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% респондентов вообще выступили за бесплатную раздачу земли.

По мнению 9%, справедливая цена - до 15 тысяч рублей за сотку. 14% считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку. 9% считают, что сотка земли должна стоить 30- 60 тысяч рублей, столько же - 60-120 тысяч за сотку. Еще для 6% разумная цена составляет 120- 240 тысяч и 3% - более 240 тысяч рублей. При этом чуть менее половины респондентов (43%) затруднилась назвать такую цену.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 68% опрошенных жителей ПФО назвали расстояние от города, 66% - наличие инженерных коммуникаций, 60% - наличие леса, реки или озера, 55% - юридическую чистоту участка и 49% - цену земельного участка,. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.