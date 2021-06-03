Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
13 июля 2021 10:55  [80] Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 19:23  [284] Нижегородским предприятиям расскажут об особенностях экспорта в Данию
12 июля 2021 17:17  [246] Внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-май 2021 года увеличился на 19%
12 июля 2021 15:10  [324] Нижегородская область реструктуризирует бюджетный кредит в размере 9,7 млрд рублей
12 июля 2021 11:02  [288] Почти 17 млн рублей направят на обновление автобусного парка Большемурашкинского района
12 июля 2021 09:43  [574] Около 40 млрд рублей необходимо для модернизации нижегородского электротранспорта
09 июля 2021 12:57  [724] "Промышленники Нижегородской области провели более 200 встреч в рамках выставки "Иннопром-2021", - Валерий Цыбанев
09 июля 2021 09:52  [1091] ЦБ РФ отобрал шорт-лист нижегородских символов для новых тысячных банкнот
09 июля 2021 09:37  [773] Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться в 2022 году
08 июля 2021 17:52  [710] Финансовую грамотность планируется преподавать российским школьникам
Экономика

Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде

13 июля 2021 10:55  [80] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, департамент экономического развития горадминистрации объявил аукцион на право устройства архитектурно-художественного освещения Мызинского моста.

В документах сказано, что пуско-наладочные работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года, а до 15 января 2022 года должна состояться приемка выполненных работ.

Из бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год на эти цели планируется выделить 89,2 млн рублей.

Напомним, что более 86 млн рублей выделят на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде.

Ранее также сообщалось, что архитектурно-художественную подсветку также смонтируют на памятниках и фасадах зданий в Нижнем Новгороде. Новое освещение появится на Канавинском и Мызинском и Молитовском мостах, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах.

Кроме того, Нижний Новгород к 800-летию украсят огромные светящиеся конструкции. Например, на Чкаловской лестнице установят сферы, возле памятника Максиму Горькому в сквере на пл. Горького появится несколько цитат нижегородского писателя, над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на пр. Ленина - деревья, а возле ФОКа "Юность" - самолёт.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аукцион Мост
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph