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Общество

Синоптики сообщили о грозах и граде в районах Нижегородской области 13 июля

13 июля 2021 13:10  [494] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Синоптики сообщили о грозах и граде в районах Нижегородской области 13 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие часы местами по Нижегородской области ожидаются грозы, град, отдельные порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Такая погода сохранится до конца текущего дня.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи.

Из-за грозы возможно поражение объектов электроэнергетики разрядами атмосферного электричества.

Ранее сообщалось, что c 13 по 18 июля в Нижегородской области прогнозируется жара до +30…+32°.

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