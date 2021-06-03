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Синоптики сообщили о грозах и граде в районах Нижегородской области 13 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в ближайшие часы местами по Нижегородской области ожидаются грозы, град, отдельные порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Такая погода сохранится до конца текущего дня.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи.
Из-за грозы возможно поражение объектов электроэнергетики разрядами атмосферного электричества.
Ранее сообщалось, что c 13 по 18 июля в Нижегородской области прогнозируется жара до +30…+32°.
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