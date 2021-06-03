Более 100 новых автомобилей поступят в медучреждения Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 100 новых автомобилей поступят в медучреждения Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 13 июля состоялась церемония передачи ключей от автомобилей медицинским организациям региона.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в регионе идет масштабная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Только в текущем году планируется закупить 321 единицу техники.

"В сельской местности врачам и медсестрам приходится порой преодолевать десятки километров, чтобы добраться до пациента. Машины также требуются, чтобы перевозить биологические материалы до лабораторий и доставлять лекарства. Потребность огромная! Своими силами закрыть ее регионам было крайне сложно. К счастью, президент России Владимир Путин выступил с инициативой запустить программу модернизации первичного звена здравоохранения", - отметил Глеб Никитин.

Как отметил присутствовавший на мероприятии замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, за последние три года удалось существенно обновить автопарк медицинских организаций Нижегородской области, снизив процент износа с 65-67% до 45%.

В заключение стало известно, что всего в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области с 2021 по 2025 годы запланировано приобретение 1 584 единиц автомобильного транспорта. Бюджет программы составит более 15,5 млрд рублей.

Напомним, что накануне 30 единиц коммунальной техники были переданы Нижнему Новгороду. Еще 170 машин поступит в город до 1 октября.