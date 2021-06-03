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Бизнес

Благодаря банку "Открытие" и "СМП Одиссей 12" иностранные туристы смогут вернуть Tax Free

13 июля 2021 14:06  [49] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благодаря банку "Открытие" и "СМП Одиссей 12" (российский оператор системы Tax Free в международных платежных системах (VISA, MasterCard, Union Pay International и др.) иностранные туристы смогут мгновенно вернуть Tax Free. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, компании обеспечили возможность выплаты Tax Free на банковские карты иностранных туристов в режиме реального времени.

Впервые в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) успешно завершена сертификация операций DownTown early refund, позволяющая зачислять возмещение на карту туриста прямо в момент совершения покупки под гарантии платежной системы. Ранее получить Tax Free в режиме реального времени можно было лишь через европейские банки.

Банк "Открытие" и "СМП Одиссей 12" также реализовали возможность оформления Tax Free непосредственно на POS-терминалах банка и при оплате товаров в российских интернет-магазинах.

"Уверен, что наш продукт будет популярен у предприятий розничной торговли. Полностью интегрированное решение позволяет уменьшить операционные затраты магазина на оформление операций Tax Free, а возврат возмещения туристу прямо в магазине положительно скажется на размере среднего чека", - сказал начальник управления электронной коммерции банка "Открытие" Алексей Соловей.

"Наша компания - первый на рынке цифровой оператор Tax Free, реализовавший полностью электронный безбумажный документооборот, предлагает иностранным туристам удобный, безопасный и комфортный сервис Tax Free при совершении покупок в российских магазинах. Очень важно, что созданное совместно с банком "Открытие" решение не только дает магазинам возможность увеличить продажи иностранным туристам, но и доступно сразу, без каких-либо временных затрат на его интеграцию", - отметил генеральный директор АО "СМП Одиссей 12" Евгений Малик.

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Теги:
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