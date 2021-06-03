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Политика

"Новые люди" подарят Нижнему Новгороду достопримечательность

13 июля 2021 14:11  [75] Политика

Фото: пресс-служба партии

"Новые люди" подарят Нижнему Новгороду достопримечательность. О творческом конкурсе на эскиз проекта к 800-летию Нижнего Новгорода рассказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Первые работы - скульптуры в виде сплетенных сердец, открытой двери, аббревиатуры НН и семьи оленей - уже присланы на конкурс. Но у каждого горожанина есть шанс побороться за первое место: эскизы принимаются до 1 августа.

Лидер партии "Новые люди" уверен, что в основе проекта должна лежать идея, а не бюджет. Главное - живой замысел и творческая реализация. То, что останется в памяти и сердцах горожан. "Если цепляет то, что дороже, значит, сделаем дороже. Мы будет отталкиваться от самого проекта", - заметил Алексей Нечаев.

Цель конкурса - не только украсить Нижний Новгород и создать новую точку притяжения для туристов, но и раскрыть творческий потенциал горожан. Алексей Нечаев считает, что нижегородцы талантливы и не должны скрывать свои возможности. "Таких живых и смелых проектов действительно мало. Я предлагаю людям мечтать. А достойные идеи мы поможем реализовать", - сказал лидер "Новых людей".

Идея проекта возникла под воздействием интернет- общественности. "Новые люди" решили поддержать инициативу и помочь мечте стать реальностью. Организаторы отмечают, что подобные конкурсы еще не проводились в других регионах России.

Условия просты: опишите свою концепцию, приложите эскиз с архитектурной частью и напишите несколько слов о себе. Подать заявку можно по ссылке.

На первом этапе жюри определит интереснейшие проекты, а победителя выберут сами нижегородцы в ходе онлайн-голосования. Итоги конкурса партия объявит в августе, а арт-объект планируется установить в сентябре.

В Нижнем Новгороде Алексей Нечаев также встретился с активистами партии. Пообщаться с лидером "Новых людей" в неформальной обстановке смогли все желающие - спортсмены, волонтеры и учителя. Речь шла не о политике, а о том, что волнует горожан в первую очередь – благоустройстве города, будущем молодых специалистов, перспективах развития спортивных школ и секций.

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