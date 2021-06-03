Передвижение воинских колонн запланировано на дорогах Нижегородской области в июле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Передвижение воинских колонн запланировано на дорогах Нижегородской области в июле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа Росгвардии.

Согласно информации, в период с 12 по 30 июля на автодорогах Нижегородской области запланировано передвижение воинских колонн.

"Просим соблюдать правила дорожного движения при маневрировании вблизи колонн ведомственной автобронетехники", - отмечается в сообщении.