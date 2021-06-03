Чкаловскую лестницу после реконструкции откроют 1 августа Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Чкаловскую лестницу после реконструкции откроют 1 августа. Об этом стало известно по итогам инспекции на объект главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

По его словам, в настоящее время готовность объекта составляет более 80%.

"С лестницей связано много городских легенд. Говорят, что Валерий Чкалов гулял по Волжскому откосу и сетовал, что нельзя спуститься вниз на Нижне-Волжскую набережную и искупаться. Впоследствии его друг и председатель горисполкома Александр Шульпин построил лестницу, которая ведет от памятника Чкалову к реке", – сказал Юрий Шалабаев.

Как в свою очередь отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, власти прикладывают все усилия для того, чтобы качество работ было на высоком уровне.

"Серьезная реконструкция затронула все конструктивные части лестницы: и так называемую "восьмерку", и сход к Волге. Поменяли все разрушившиеся ступени, сохранив два исторических пролета. Очень много потратили сил на штукатурку, кропотливо подбирали цвет для лестницы, чтобы он был идентичен оригинальному", - заключил он.

Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года . На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.