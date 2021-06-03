Подписано соглашение о взаимодействии между избиркомом Нижегородской области и ЦУР Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Подписано соглашение о взаимодействии между избиркомом Нижегородской области и Центром управления регионом (ЦУР). Об этом сообщили в избиркоме.

Согласно информации, стороны договорились о сотрудничестве в вопросах информирования пользователей сети Интернет о сроках и порядке голосования на выборах депутатов в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области. Они пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября 2021 года.

"В условиях пандемии коронавируса мы делаем акцент на максимально бесконтактные способы информирования граждан о выборах. Считаю, что взаимодействие с Нижегородским Центром управления регионом позволит осуществлять адресную коммуникацию, а также получать обратную связь от избирателей", - отметила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

"Выборы давно перешли в публичное информационное поле. Люди обсуждают новости на эту тему, задают вопросы, возникают фейки, догадки. И для того, чтобы пользователи получали только достоверную информацию, мы будем вести совместную работу с избиркомом в интернете", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Вся информация о ходе избирательного процесса размещается на сайте областной избирательной комиссии.