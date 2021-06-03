Ежегодный проект "Дворовая практика" стартует в Московском районе

Фото:
Ежегодный проект "Дворовая практика", способствующий сплочению детей и подростков во дворе, приобщающий их к спорту, здоровому образу жизни и живому общению, стартует 14 июля в Московском районе. Об этом сообщили в районной администрации.
С 14 июля по 15 августа (за исключением выходных дней) участников проекта ждут педагоги на площадках по адресам: ул. Люкина, д. 4 и ул. Чаадаева, д. 12а.
На каждой площадке для подростков кураторы будут проводить спортивные и подвижные игры, турниры по настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам и шахматам, эстафеты, конкурсы рисунков и актерского мастерства, а также квесты и активные игры.
Все мероприятия будут проходить с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил.
Организаторы приглашают подростков и молодёжь в возрасте от 12 лет к участию в проекте.
Уточнить подробную информацию можно по телефонам Центра детского творчества Московского района: 224-27-35, 224-35-67, 265-91-47).
Кроме того, о событиях проекта можно узнать в группе социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/dvorpraktika2019.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+