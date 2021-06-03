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Общество

Ежегодный проект "Дворовая практика" стартует в Московском районе

13 июля 2021 18:17  [76] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ежегодный проект "Дворовая практика", способствующий сплочению детей и подростков во дворе, приобщающий их к спорту, здоровому образу жизни и живому общению, стартует 14 июля в Московском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

С 14 июля по 15 августа (за исключением выходных дней) участников проекта ждут педагоги на площадках по адресам: ул. Люкина, д. 4 и ул. Чаадаева, д. 12а.

На каждой площадке для подростков кураторы будут проводить спортивные и подвижные игры, турниры по настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам и шахматам, эстафеты, конкурсы рисунков и актерского мастерства, а также квесты и активные игры.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил.

Организаторы приглашают подростков и молодёжь в возрасте от 12 лет к участию в проекте.

Уточнить подробную информацию можно по телефонам Центра детского творчества Московского района: 224-27-35, 224-35-67, 265-91-47).

Кроме того, о событиях проекта можно узнать в группе социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/dvorpraktika2019.

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Теги:
Дети Московский район Развлечения
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