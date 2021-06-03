Пятнадцать детских игровых площадок установят в этом году в Московском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Пятнадцать детских игровых площадок планируется установить в этом году в Московском районе. Об этом сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

"Всего в этом году будут установлены 15 детских площадок. Первые семь уже размещены на дворовых территориях ул. Гастелло, 4; пр. Героев 42; Московское шоссе, 227; ул. Баранова, 12 и 9; Страж революции, 7/5; ул. 50-летия Победы, 32", - сказал Кропотин.

По его словам, в ближайшее время детские игровые площадки появятся во дворах ул. Коминтерна, 4 и ул. Березовская, 87, которые стали победителями проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

"Ещё три площадки на ул. Бригадная, 5, ул. Воронова, 9 и ул. Рябцева, 26, мы планируем поставить за счёт гранта, полученного за второе место в четвертой группе в смотре-конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» в 2020 году. Кроме того, полностью будет осуществлена замена детских площадок на ул. Ярошенко, 3 и на ул. Чаадаева,13. Идет оформление документации на игровую площадку по адресу ул. Березовская, 96", - отметил Владимир Кропотин.

Глава администрации района подчеркнул, что все детские площадки соответствуют требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что ежегодный проект "Дворовая практика" стартует 14 июля в Московском районе. Этот проект способствует сплочению детей и подростков во дворе, приобщает их к спорту, здоровому образу жизни и живому общению.