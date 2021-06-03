Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком опроса в период с 5 по 9 июля.

Согласно информации, 20% жителей Приволжского федерального округа заявили, что у них пока нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – дорога и слаборазвитая инфраструктура.

У 46% жителей Приволжья есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 34% респондентов. Капитальный дом есть у 12% жителей округа.

20% респондентов заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 30% сообщили, не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) жители ПФО называли жизнь на природе и свежий воздух (91%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (37%), возможность вырастить детей более здоровыми (35%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (60%), слаборазвитая инфраструктура - магазины, дороги, развлечения - (51%), высокая цена ухода за домом и необходимость ухаживать за земельным участком (по 31%), а также невозможность жить там круглый год (28%).