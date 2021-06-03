Евгений Люлин встретился с болельщиками футбольного клуба "Химик" Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба "Химик" Евгений Люлин встретился с болельщиками футбольного клуба "Химик". Об этом сообщили в парламенте региона.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, главный тренер "Химика" Виктор Булатов, капитан команды Артём Широков и вратарь Рассул Карасёв.

В ходе встречи, которая прошла в преддверии дебютной игры "Химика" на Кубке России, болельщики задали президенту футбольного клуба интересующие вопросы и узнали о степени готовности команды к началу сезона 2021-2022 гг. В частности, участников встречи интересовали вопросы, касающиеся существующих проблем, поиска спонсоров среди промышленных предприятий, состава и руководства команды.

"Мы обозначили главную цель команды на сезон - войти в своей подгруппе в первую шестерку клубов по итогам первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона. Разумеется, требовать многого от недавно собранной команды, которая только начинает свой профессиональный путь после возрождения "Химика", мы не можем. Однако перспективы у клуба хорошие. Тем важнее поддержка болельщиков, ради которых футболисты будут стараться, показывать командную игру и, надеемся, радовать победами. Поговорили и о состоянии стадиона – он готов принимать игры уровня кубка и первенства России, осталось обеспечить его удобствами по запросам посетителей. К примеру, нам предстоит подумать об организации продажи еды и напитков для болельщиков на предстоящих матчах с соблюдением антиковидных мер", - отметил Евгений Люлин.

"Для всех собравшихся возрождение футбольного клуба "Химик" стало очень большим и приятным событием! Болельщики помнят многое – и традиции, и успехи, и неудачи. Поэтому разговор прошел очень активно, прозвучало много вопросов – и все по делу. Все хотят, чтобы команда хорошо себя показала, чтобы на матчах было еще больше зрителей, пусть пока с этим и есть определенные трудности из-за пандемии. Я желаю футболистам хорошо подготовиться к предстоящим матчам, а болельщикам – здоровья, сил и отличного настроения, чтобы поддерживать любимую команду", - сказал Владимир Афанасьев.

"Встреча с болельщиками прошла конструктивно – они получили ответы на свои вопросы. Мы рассказали о том, как шла предсезонная подготовка команды, затронули организационные моменты – программу клуба, вектор стратегического развития. Договорились, что до конца года обязательно организуем еще одну подобную встречу. Касаемо завтрашнего кубкового матча с "Волной" отметили, что матч будет напряженным и непростым, потому что "Химику" предстоит играть со стабильной, уже сыгранной командой, но нашим футболистам тоже есть, что показать на футбольном поле", - подчеркнул Виктор Булатов.