Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
14 июля 2021 11:47  [1] Видеосервис Wink представляет новый раздел "Академия"
14 июля 2021 11:02  [68] "Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
14 июля 2021 10:01  [82] Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью
13 июля 2021 14:06  [301] Благодаря банку "Открытие" и "СМП Одиссей 12" иностранные туристы смогут вернуть Tax Free
13 июля 2021 10:12  [394] Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа
13 июля 2021 09:48  [978] Найден потенциальный инвестор для строительства еще одной канатной дороги в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 13:20  [454] Банк "Открытие" внедрил новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения
12 июля 2021 10:50  [557] "МегаФон" планирует развивать собственную сеть с Huawei, Nokia и ZTE
12 июля 2021 10:37  [1350] IT-квартал планируется создать в Нижнем Новгороде до 2030 года
12 июля 2021 09:13  [499] Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса
Бизнес

"Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей

14 июля 2021 11:02  [68] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит пять лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 000 рублей.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-06R пройдут на Московской бирже 23 июля 2021 года. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

Организаторами размещения облигаций выступили компании "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и "Газпромбанк".

"Полученные от размещения облигационного займа 15 млрд рублей компания направит на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки “Ростелекома”. Переподписка в пять раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к эмитенту. Мы входим в число самых надежных заемщиков, что позволяет привлекать средства на наиболее выгодных рыночных условиях и формировать комфортную для компании структуру долга, удлиняя сроки его погашения", — сказал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph