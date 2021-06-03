"Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит пять лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 000 рублей.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-06R пройдут на Московской бирже 23 июля 2021 года. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

Организаторами размещения облигаций выступили компании "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и "Газпромбанк".

"Полученные от размещения облигационного займа 15 млрд рублей компания направит на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки “Ростелекома”. Переподписка в пять раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к эмитенту. Мы входим в число самых надежных заемщиков, что позволяет привлекать средства на наиболее выгодных рыночных условиях и формировать комфортную для компании структуру долга, удлиняя сроки его погашения", — сказал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.