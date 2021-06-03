Грозы и град ожидаются в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики предупредили о локальных грозах и граде в отдельных районах Нижегородской области 14 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа локально по Нижегородской области ожидаются грозы, град, местами - порывы северо-западного ветра до 14 м/с. Такая погода сохранится до конца текущего дня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность повреждения и полегания растительности.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

Ранее ГУ МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с 13 по 18 июля 2021 года, поскольку в Нижегородской области сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°.