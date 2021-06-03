Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
14 июля 2021 14:54  [10] Соцпрограмма банка ПСБ включена в перечень национальных проектов третий год подряд
14 июля 2021 14:43  [42] Банк "Открытие" начал прогнозировать темы обращений клиентов с помощью Big Data
14 июля 2021 13:50  [84] ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц
14 июля 2021 13:30  [105] ПСБ обнулил комиссию для бизнеса за проведение оплаты в системе быстрых платежей
14 июля 2021 11:47  [150] Видеосервис Wink представляет новый раздел "Академия"
14 июля 2021 11:02  [156] "Ростелеком" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
14 июля 2021 10:01  [150] Банк "Открытие": каждый пятый житель ПФО планирует обзавестись загородной недвижимостью
13 июля 2021 14:06  [346] Благодаря банку "Открытие" и "СМП Одиссей 12" иностранные туристы смогут вернуть Tax Free
13 июля 2021 10:12  [443] Банк "Открытие": жители Приволжья назвали справедливую стоимость земельного участка на территории округа
13 июля 2021 09:48  [1039] Найден потенциальный инвестор для строительства еще одной канатной дороги в Нижнем Новгороде
Бизнес

ПСБ обнулил комиссию для бизнеса за проведение оплаты в системе быстрых платежей

14 июля 2021 13:30  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ обнулил комиссию для бизнеса за проведение оплаты в системе быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк с 13 июля 2021 года установил для бизнеса комиссию 0% при проведении оплаты в Системе быстрых платежей по QR-коду.

Для подключения сервиса СБП владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания, и определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, пред-чеке фискального принтера или смартфоне продавца. Покупателю в свою очередь, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к СБП.

В ПСБ разработаны несколько схем оплаты по СБП, учитывающие особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, которые развивают собственную курьерскую доставку.

"ПСБ, в числе первых подключившийся к системе быстрых платежей после ее запуска в 2019 году, поддержал инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса, которая вызвала большой отклик: уже сейчас мы отмечаем трехкратный рост обращений предпринимателей на подключение к сервису. И это неудивительно: во-первых, оплата в СБП по QR-коду повышает удобство и скорость операций - деньги за товар или услугу перечисляются практически мгновенно на расчетный счет предпринимателя, а во-вторых, при новых условиях система быстрых платежей позволяет существенно экономить на эквайринге", - отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Механизм предоставления бесплатного доступа к сервису предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов МСП, выглядит так: ПСБ будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в уполномоченный орган правительства РФ , где поступившие данные проверяются, после чего сумма удержанной комиссии выплачивается на корреспондентский счет банка, а далее банк полностью компенсирует торгово-сервисному предприятию комиссии. Вся процедура занимает не более 30 дней.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph