Нижегородские гребцы завоевали четыре медали на первенстве России

Золотой медалист Данил Лукоянов - в ценрте
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В Нижнем Новгороде на Гребном канале с 8 по 12 июля прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет в дисциплине "академическая гребля". Об этом рассказали в министерстве спорта Нижегородской области.
Для участия в соревнованиях прибыл 491 спортсмен из 23 регионов страны.
По результатам состязаний нижегородские гребцы завоевали четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.
Так, Данил Лукоянов стал первым в мужской одиночной гонке.
Милана Алексеева и Дарья Кузнецова завоевали второе место в классе "двойка парная - женщины": их обошёл экипаж из Новгородской области.
Александра Фузина, Дарья Евсеева, Софья Павлова и Дарья Дозорова также взяли серебряные медали в классе "четвёрка без рулевого – женщины".
Григорий Фарафонов и Артём Воронов стали бронзовыми призёрами в классе "двойка парная - мужчины".
В региональном Минспорта добавили, что в командном первенстве сборная Нижегородской области заняла пятое место.
Напомним, российская сборная по пятиборью завоевала четыре медали на чемпионате Европы, который прошёл в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля.
Кроме того, сообщалось, что матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля. В этот день на нижегородском стадионе сыграют сборные России и Португалии.
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