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Спорт

Нижегородские гребцы завоевали четыре медали на первенстве России

14 июля 2021 13:39  [93] Спорт
Золотой медалист Данил Лукоянов - в ценрте

Золотой медалист Данил Лукоянов - в ценрте

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на Гребном канале с 8 по 12 июля прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет в дисциплине "академическая гребля". Об этом рассказали в министерстве спорта Нижегородской области.

Для участия в соревнованиях прибыл 491 спортсмен из 23 регионов страны.

По результатам состязаний нижегородские гребцы завоевали четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

Так, Данил Лукоянов стал первым в мужской одиночной гонке.

Милана Алексеева и Дарья Кузнецова завоевали второе место в классе "двойка парная - женщины": их обошёл экипаж из Новгородской области.

Александра Фузина, Дарья Евсеева, Софья Павлова и Дарья Дозорова также взяли серебряные медали в классе "четвёрка без рулевого – женщины".

Григорий Фарафонов и Артём Воронов стали бронзовыми призёрами в классе "двойка парная - мужчины".

В региональном Минспорта добавили, что в командном первенстве сборная Нижегородской области заняла пятое место.

Напомним, российская сборная по пятиборью завоевала четыре медали на чемпионате Европы, который прошёл в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля.

Кроме того, сообщалось, что матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля. В этот день на нижегородском стадионе сыграют сборные России и Португалии.

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Теги:
Гребля Гребной канал Спорт
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