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Бизнес

ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц

14 июля 2021 13:50  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Промсвязьбанк" повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, диапазон увеличения ставок по вкладам "Весомый процент", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности" составил 0,25-0,65 п.п.

Максимальная ставка 6,75% годовых действует по вкладу "Весомый процент". По вкладу "Онлайн" максимальная доходность составляет 6,3% годовых, предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозитам "Онлайн" и "Мой доход" максимальный срок действия вклада увеличен до 1098 дней.

На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция "#СТАВКИВВЕРХ", действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 процентных пункта надбавки к ставке по вкладу. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей и ежемесячно совершать покупки по картам "Твой банк" или "100+" на сумму от 30 тысяч рублей.

Все депозиты, кроме вклада "Онлайн", можно открыть любым удобным способом: в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

"Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения. Мы видим, как с циклом повышения ключевой ставки ЦБ у граждан начал расти интерес к классическим банковским сберегательным инструментам. Стремясь удовлетворить этот спрос, ПСБ повышает ставки по всей линейке вкладов. К примеру, максимальная ставка по вкладу "Онлайн" повышена нами до 6,3% годовых, кроме того, мы хотим дополнительно поощрить клиентов, которые активно пользуются картами ПСБ для оплаты повседневных расходов, - для них эта ставка в рамках специальной акции "#СТАВКИВВЕРХ" может быть увеличена еще", - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Полные условия – на сайте банка и по телефону 8 800 333 03 03.

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