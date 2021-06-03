"ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения в работе внутридомовой системы отопления в домах Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения в работе внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения в 232-х многоквартирных домах (МКД) Дзержинска.

Об этом компания письменно уведомила руководителей управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), в частности, ООО "УК Управдом", ООО "УК Управдом-Центр", ООО "УК "Альянс-НВ", ООО "Дзержинская управляющая компания" и другие.

В ходе проверок компанией было зафиксировано отсутствие и разрушение тепловой изоляции на трубопроводах внутренних систем отопления в подвалах МКД, самовольное удаление представителями УК расчетных сужающих устройств из тепловых пунктов многоквартирных домов без согласования с теплоснабжающей компанией. Из-за этого не соблюдался температурный режим потребления и расход теплоносителя был превышен. Все это может привести к увеличению платы за отопление для жителей.

"Сейчас идет подготовка жилого фонда к следующему отопительному периоду. Управляющим организациям важно не упустить момент и учесть все наши рекомендации по устранению нарушений в работе внутридомовой системы отопления и горячей воды, чтобы гражданам предоставлялись качественные коммунальные услуги", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.