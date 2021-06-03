Кишечная палочка обнаружена в свинине нижегородского производства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в свинине нижегородского производства. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, производитель мяса не называется, но известно, что он находится на территории Нижегородской области.

Отмечается, что данные микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде и обладают способностью размножаться в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что кишечная палочка обнаружена также в ветчине.

В полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы. Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.