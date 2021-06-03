Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2021 14:31  [53] Кишечная палочка обнаружена в свинине нижегородского производства
14 июля 2021 14:13  [85] "ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения в работе внутридомовой системы отопления в домах Дзержинска
14 июля 2021 13:17  [115] В трамваях на городском кольце расскажут об истории нижегородских улиц
14 июля 2021 12:45  [667] Грозы и град ожидаются в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы
14 июля 2021 12:41  [162] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 14 июля COVID-19
14 июля 2021 12:19  [136] Росприроднадзор выявил факт загрязнения реки Каска Павловским водоканалом
14 июля 2021 11:43  [995] Поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпивакКорона" возобновляются в Нижегородской области
14 июля 2021 10:32  [183] Евгений Люлин встретился с болельщиками футбольного клуба "Химик"
14 июля 2021 09:55  [362] Волжское пароходство начнет строительство нового флота уже в 2021 году
14 июля 2021 09:36  [260] Вакцинацию подростков от коронавируса планируется начать в конце сентября
Общество

Кишечная палочка обнаружена в свинине нижегородского производства

14 июля 2021 14:31  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в свинине нижегородского производства. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, производитель мяса не называется, но известно, что он находится на территории Нижегородской области.

Отмечается, что данные микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде и обладают способностью размножаться в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что кишечная палочка обнаружена также в ветчине.

В полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы. Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph