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Бизнес

Соцпрограмма банка ПСБ включена в перечень национальных проектов третий год подряд

14 июля 2021 14:54  [106] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Социальная программа банка ПСБ включена в перечень национальных проектов третий год подряд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, программа "Курс малого бизнеса", разработанная ПСБ совместно с министерством обороны и Высшей школой экономики, включена в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" третий год подряд.

Первая в России бесплатная социальная программа "Курс малого бизнеса", ориентированная на развитие предпринимательских компетенций у жен офицеров и военных, увольняющихся в запас, позволяет получить необходимые знания и навыки для запуска своего бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль. Курс также создает дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации супруг военнослужащих и военных пенсионеров.

"ПСБ стремится построить систему поддержки и развития предпринимательских инициатив жен военных и будущих военных пенсионеров, основой которой является "Курс малого бизнеса", и мы высоко ценим доверие, оказанное этой программе. Благодаря совместной работе с партнерами в рамках проекта многие слушатели Курса уже успешно запустили свое дело в различных сферах деятельности. Наша инициатива способствует появлению новых историй бизнес-успеха, которые становятся драйверами дальнейшего развития и укрепления экономики России", - заметила начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ Оксана Романчук.

Программа "Курс малого бизнеса", первоначально ориентированная на супруг военнослужащих, была запущена в 2019 году. Спустя год она была масштабирована на военнослужащих в рамках федеральной программы профессиональной переподготовки офицеров, увольняющихся в запас по выслуге лет.

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Теги:
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