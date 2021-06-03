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Происшествия

Мужчина утонул в р.Волга в Нижнем Новгороде

14 июля 2021 15:01  [112] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина утонул в р.Волга в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на Волге в Сормовском районе Нижнего Новгорода (в районе ул. Хальзовская) поступило в ведомство в 13:55 14 июля.

Отмечается, что тело мужчины было извлечено из не оборудованного для купания места. Сейчас обстоятельства смерти уточняют сотрудники полиции.

Всего с 1 июня (с начала купального сезона) в регионе утонули 58 человек, в том числе 9 детей. Только за 12 июля погибли пять человек.

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Теги:
Утонувшие
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