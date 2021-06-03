Более 12 тысяч одарённых школьников Нижегородской области бесплатно занимаются в образовательном центре “Вега” Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В настоящее время российская система образования стремится к тому, чтобы раскрывать потенциал каждого ребенка. По всей стране открываются и работают центры для развития одарённых детей, в которых ребёнок и его способности занимают ключевое место в механизме обучения.

В Нижегородской области также реализуются инновационные проекты и планы в сфере образования. В частности, образовательный центр “Вега” выступает мозговым и методическим центром, отвечает за стратегию и формирует основные направления деятельности образовательной организации. Он ведёт системную работу со школьниками, проявляющими выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. Об этом рассказала и.о. директора регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи “Вега” Наталья Иванова.

“Только в прошлом году в образовательную деятельность центра “Вега” было вовлечено более 12 тысяч школьников из всех районов Нижегородской области. Круглый год на базе детского санаторно-оздоровительного образовательного центра “Лазурный” проходят учебные интенсивные сборы для победителей конкурсного отбора. Приехать на тематические смены могут школьники от 10 до 15 лет, успешно справившиеся с конкурсными испытаниями или показавшие себя на областных, всероссийских и международных мероприятиях. Путёвки предоставляются за счёт средств областного бюджета”, - подчеркнула Наталья Иванова.

“После прохождения очных программ для талантливых школьников организовано дистанционное сопровождение, позволяющее выстроить индивидуальный образовательный маршрут. Тьюторская поддержка преподавателей ведущих вузов региона позволяет раскрыть потенциал каждого ребёнка. Осваивать актуальные знания, навыки и компетенции школьникам также помогают педагоги центра. Их главная задача сформировать комфортную среду для развития и воспитания талантов”, - добавила и.о. руководителя центра “Вега”

Она рассказала также, что педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в образовательном центре “Сириус”.

“Таким образом, различные форматы очных и дистанционных образовательных программ центра “Вега” помогают школьнику определить его траекторию развития. Ребёнок пробует себя в разных сферах – науке, искусстве, спорте – и находит то, что ему больше нравится, то, в чём он более успешен”, - отметила Наталья Иванова.

Сопредседатель штаба ОНФ, глава образовательного центра “Сириус” Елена Шмелёва уверена, что для развития ребёнка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда.

“Нам необходимо расширять её: увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счёт нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования. При этом обязательно надо предусматривать возможности для инклюзии. Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребёнок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах”, - сказала она.

Елена Шмелёва также отметила, что необходимо снизить учебную нагрузку на детей в рамках общего образования и снять бюрократический груз с педагогов. Их нужно приобщать к новым методам обучения и воспитания, занимаясь тщательной подготовкой кадров.

“Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций. Наши дети достойны того, чтобы с ними занимались самые сильные педагоги, учёные, тренеры, деятели искусств и неравнодушные профессионалы… Каждый ребенок рождается талантливым, и чтобы стать счастливым, этот талант нужно проявить, применить на благо других людей!” - подчеркнула глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва.

Напомним, ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева во время визита в Нижний Новгород заявила, что Нижегородская область - один из лидеров нацпроекта "Образование".

Также сообщалось, что более 220 млн рублей планируют направить в регионе в текущем году на создание новых образовательных пространств – "Кванториума", "IT-куба" и "Точек роста".

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ГБУ ДО “Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи “Вега” был открыт в 2019 году в рамках федерального проекта “Успех каждого ребёнка” нацпроекта “Образование”.

Деятельность центра выстроена по модели образовательного центра “Сириус” с учётом регионального компонента. Образовательный Фонд “Талант и успех” обеспечивает центру “Вега” активную методическую и консультационную поддержку. В распределённую модель входят пять ведущих образовательных организаций региона: Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области, Детско-юношеский центр “Олимпиец”, лицей-интернат ”Центр одарённых детей”, детский санаторно-оздоровительный образовательный центр “Лазурный”.

Центр “Вега” является организатором регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов ”Большие вызовы” (учредители конкурса: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, научно-технологический университет “Сириус” и Образовательный Фонд “Талант и успех”).