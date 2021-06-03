"ТНС энерго Нижний Новгород" спишет пени должникам Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго Нижний Новгород" спишет пени должникам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик электроэнергии запускает акцию для клиентов, в рамках которой спишет должникам всю сумму пеней, кроме пеней, начисленных по решению суда.

Для того чтобы принять участие в акции "Пеней нет – да будет свет!", необходимо оплатить до 30 июля 2021 года:

• задолженность за электроэнергию полностью (кроме суммы пеней),

• счет за июнь 2021 года.

Всем клиентам, выполнившим условия акции, "ТНС энерго НН" спишет 100% пеней за просроченные платежи, независимо от суммы.

Узнать размер задолженности и пени вы можете:

• на сайте nn.tns-e.ru в разделе "Узнать задолженность";

• по номеру горячей линии 8 (831) 233-09-70, а для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах, работает дополнительный номер Единого контактного центра 8 (800) 301-09-70;

• в Центре обслуживания клиентов.

Напомним, что согласно российскому законодательству, оплата потребленной электроэнергии производится до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Именно эта дата является определяющей для начисления пеней в случае просрочки платежа.

Если клиент не оплачивает счет за электроэнергию больше месяца, то ему начисляются пени. Для физических лиц с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.