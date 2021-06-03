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"ТНС энерго Нижний Новгород" спишет пени должникам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, гарантирующий поставщик электроэнергии запускает акцию для клиентов, в рамках которой спишет должникам всю сумму пеней, кроме пеней, начисленных по решению суда.
Для того чтобы принять участие в акции "Пеней нет – да будет свет!", необходимо оплатить до 30 июля 2021 года:
• задолженность за электроэнергию полностью (кроме суммы пеней),
• счет за июнь 2021 года.
Всем клиентам, выполнившим условия акции, "ТНС энерго НН" спишет 100% пеней за просроченные платежи, независимо от суммы.
Узнать размер задолженности и пени вы можете:
• на сайте nn.tns-e.ru в разделе "Узнать задолженность";
• по номеру горячей линии 8 (831) 233-09-70, а для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах, работает дополнительный номер Единого контактного центра 8 (800) 301-09-70;
• в Центре обслуживания клиентов.
Напомним, что согласно российскому законодательству, оплата потребленной электроэнергии производится до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Именно эта дата является определяющей для начисления пеней в случае просрочки платежа.
Если клиент не оплачивает счет за электроэнергию больше месяца, то ему начисляются пени. Для физических лиц с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
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