"Избиратели должны быть уверены, что результаты голосования будут соответствовать их выбору", - Александр Прудник Общество

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Избиратели должны быть уверены, что результаты голосования будут соответствовать их политическому выбору", - заявил эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг", Нижегородского общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, социолог Александр Прудник.

"Важной задачей гражданского общества является контроль за строгим выполнением законодательства, что обеспечивает выявление политической воли народа. Граждане нашей страны должны быть уверены, что результаты голосования будут полностью соответствовать их политическому выбору", - сказал он.

Для того чтобы содействовать полному обеспечению избирательных прав населения, сообщество электоральных экспертов НОМ планирует вести мониторинг всех этапов избирательного процесса, начиная со стадии выдвижения и регистрации кандидатов, а также следить за соблюдением равных условий и возможностей для всех участников избирательного процесса, содействовать точному подсчету результатов голосования.

"Нижегородские эксперты НОМ уверены, что беспристрастный мониторинг нынешнего избирательного процесса, который будет осуществляться совместно с представителями Общественной палаты Нижегородской области, будет способствовать развитию гражданского общества и укреплению политической системы нашей страны", - сказал он в заключение Александр Прудник.