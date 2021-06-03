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Общество

Остекление Ивановской башни отреставрировали в Нижегородском кремле

14 июля 2021 17:05  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском кремле в рамках сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Ивановской башни - выполнена реставрация остекления в арочных проёмах нижнего проездного яруса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В правительстве пояснили, что в арочных проёмах в 2005 году были установлены окна современного дизайна, а это диссонировало с образом древнерусского оборонительного сооружения. Сейчас же специалисты создали остекление в стиле исторических герс-опускных решёток для крепостных ворот. Остекление выполнено из тонированных стёкол с бронзовым отливом, которые блокируют до 70% дневного света. Рамы сделаны из дерева, а снаружи окна декорированы металлическими элементами, повторяющими рисунок герсы.

Кстати, к празднованию 800-летия города в Ивановской башне возобновит свою работу Нижегородский историко-архитектурный музей с экспозицией "Подвиг народного единства". Выставка будет дополнена новыми уникальными экспонатами и современным мультимедийным оборудованием. В частности, посетители выставки смогут наблюдать мизансцены "Съезжая изба" (сбор казны ополчения) и "Кузница" (подготовка к походу). Также там будут установлены витрины с подлинными экспонатами, интерактивный макет кремля начала XVII века, диорама "Победа Русского оружия" и организована интерактивная зона "Оружейная". О событиях периода будут рассказывать и акварели в стиле книжной миниатюры, выполненные специально для этой экспозиции художником Владимиром Величко.

Заведующий музеем "Нижегородский кремль" (филиал НГИАМЗ) Степан Петушин рассказал, у прежнего остекления, помимо эстетических недостатков, были и другие: оно пропускало свет и холод, что недопустимо для музейных помещений.

"C новыми окнами в музейной зоне будет достаточно темно, в связи с чем все объекты будут подсвечены, на стенах и на специальных панелях создадут проекции c графическими роликами. Уверен, что это будет один из лучших и атмосферных музеев, который соединит в себе современные технологии и подлинные экспонаты XVII века", - добавил Петушин.

СПРАВКА:

Ивановская башня - первая каменная башня Кремля, заложенная в 1500 году. Именно отсюда, от Ивановских ворот, весной 1612 года выдвинулся на Москву отряд народного ополчения под управлением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, чтобы освободить столицу от поляков.

В 2005 году в связи с подготовкой к празднованию вновь учрежденного российского государственного праздника – Дня народного единства - в Нижнем Новгороде были проведены большие работы по благоустройству города. В частности, в нижнем ярусе Ивановской башни было создано музейно-выставочное пространство.

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Теги:
Кремль окн Реставрация
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