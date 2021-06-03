Нижегородские подростки спасли маленького ребенка от похищения Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с одиннадцатиклассниками Владиславом Беляковым и Степаном Пантуровым и поблагодарил их за спасение маленького ребёнка от похищения.

Ребята рассказали, что две недели назад они занимались на спортивной площадке. К ним подошёл мужчина, по поведению которого друзья сразу заметили, что с ним что-то не так, и отказались от общения. Тогда мужчина направился в сторону детской площадки.

"Видно было, что человек не в себе. Мы решили за ним присмотреть, ведь дети не смогут дать ему отпор, как это сделали мы", – рассказал Степан Пантуров.

"Если вкратце, он купил лимонад для одного из детей и повел его к себе в подъезд. Я представил, что такой же неадекватный мужчина заберёт мою маленькую сестру. Побежали с другом спасать мальчика. Зашли в подъезд, остановили мужчину, попытались позвать на помощь взрослых, но никто нас не услышал. Тогда мы, придерживая ногой дверь квартиры, вызвали полицию", – продолжил Владислав Беляков.

Юрий Шалабаев вручил молодым людям благодарности и предложил сходить вместе на хоккей. Также Владислав и Степан смогут посетить тренировку команды "Торпедо" и пообщаться со своими кумирами. Оба подростка с детства занимаются хоккеем и мечтают стать профессиональными спортсменами.

"Ребята, безусловно, совершили мужественный и достойный поступок, но, прямо скажем, небезопасный. Они сначала пытались сами отбить ребенка у подозрительного человека. Наверное, нужно было сразу вызывать полицию. В итоге они всё сделали правильно и, возможно, предотвратили большую беду. Большая благодарность родителям, их семьям за то, что воспитали достойных детей. Я уверен, что таких много в Нижнем Новгороде. С нашей молодёжью город и регион ждет отличное будущее", – заявил Юрий Шарабаев.

Родители Владислава и Степана рассказали, что всегда учили сыновей принимать самостоятельные решения. "Очень приятно, что детей отметили, у них этот день останется в памяти. Высокая оценка авторитетных людей для них очень значима", – отметила Марина Пантурова.