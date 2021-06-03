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СК проверяет информацию об избиении подростков в р.п. Сатис Дивеевского района. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в одном из сообществ в соцсети размещен видеоролик об избиении подростков.
Предварительно установлено, что двое подростков, пострадавших от избиения в настоящее время находятся в больнице.
По данному факту следователями организована доследственная проверка.
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