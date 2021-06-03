СК проверяет информацию об избиении подростков в р.п. Сатис Дивеевского района Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК проверяет информацию об избиении подростков в р.п. Сатис Дивеевского района. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в одном из сообществ в соцсети размещен видеоролик об избиении подростков.

Предварительно установлено, что двое подростков, пострадавших от избиения в настоящее время находятся в больнице.

По данному факту следователями организована доследственная проверка.