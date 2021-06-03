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Общество

"Совместная работа правительства, парламента и аграриев приводит к достойным результатам", - Игорь Тюрин

15 июля 2021 09:46  [88] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

"Совместная работа регионального правительства, парламента и аграриев приводит к достойным результатам", - заявил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин, комментируя аграрную выставку "День поля", проходящую в регионе.

По его словам, аграрная отрасль - это не просто выращивание и производство сельскохозяйственной продукции, это целый комплекс взаимодействующих различных отраслей.

"И такие выставки как "День поля - 2021" наглядный тому пример. Самые передовые сельхозтехника, оборудование, средства защиты растений, новые сорта сельхоз культур, товары для животных и многое другое, всё это аграрии смогли увидеть здесь", - заявил Игорь Тюрин.

"Современный агропромышленный комплекс требует динамичного развития и своевременного гибкого подхода в постоянно меняющихся условиях. И мне приятно отметить, что, несмотря на все сложности, совместная работа регионального правительства, парламента и аграриев приводит к достойным результатам", - подчеркнул Игорь Тюрин.

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