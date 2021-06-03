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Бизнес

Клиентам банка "Открытие" "Росгосстрах Жизнь" предлагает заработать на главных постпандемийных трендах

15 июля 2021 11:58  [46] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиентам банка "Открытие" "Росгосстрах Жизнь" предлагает заработать на главных постпандемийных трендах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, "Росгосстрах Жизнь" запустила продажи ИСЖ с новыми стратегиями для клиентов банка "Открытие". Всемирный переход в онлайн, преображение ритейла, удаленку, 5G-интернет и даже новую администрацию США "упаковали" в стратегии классических ИСЖ сроком на 3,5 и 7 лет, а также в 5-летние ИСЖ "Страйк" с регулярными взносами.

Новые стратегии ИСЖ — это четыре сверхактуальных тренда, которые дадут возможность клиентам получить максимум от вложений в рынки ценных бумаг.

Стратегия "Западная экономика" дает возможность получить доход от роста акций американских компаний, которые окажутся под прямым положительным влиянием политики новой администрации США в ближайшие годы. Так, например, меры по борьбе с загрязнением окружающей среды указывают на поддержку "зеленой" энергетики и производства электромобилей, а увеличение пособий по безработице и зарплат — на рост продаж ритейлеров. Именно поэтому в корзине стратегии бумаги Apple, Tesla, General Motors, Amazon и другие.

Стратегия "Всемирные телекомы" включает в себя акции компаний с потенциалом к росту на фоне онлайн-трансформации общества и распространения сетей 5G. Все это приведет к увеличению количества используемых человеком электронных устройств и требует очень хорошего интернет-соединения. Потому в корзине стратегии бумаги Qualcomm, Lenovo group, Tele2, Telefonica SA.

Стратегия "Современные тренды" — это 10 компаний, которые отвечают главным вызовам новой реальности, как бытовым, так и экономическим. COVID-19 заставил всех чаще беспокоиться о здоровье (как о своем собственном, там и близких), вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом (в том числе дома), работать на удаленке через облачные сервисы и предъявлять повышенные требования к устойчивости компаний. Потому в корзину вошли компании из сферы электронной коммерции (например, Shopify и Amazon), информационных технологий (SAP), медицинских технологий (Philips) и спорттоваров и оборудования (Shimano).

Стратегия "Потребительский ритейл" позволит сыграть на росте компаний — лидеров сектора потребительских товаров и услуг повседневного спроса, выигрывающих от текущих и перспективных трендов и условий мирового рынка потребления. Состав корзины: Walmart, Tesco, McDonald’s, Kraft Heinz Company.

"Мы видим сохраняющийся интерес клиентов к инвестиционным решениям. Руководствуясь потребностями клиентов, мы полностью обновили набор стратегий ИСЖ в банке "Открытие" и предлагаем те, которые объединяют перспективные активы, возможность ежегодного получения дохода и полную защиту капитала инвестора", — отметила заместитель лидера трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Мария Саенко.

"Мы проанализировали и выбрали главные постпандемийные тренды, проанализировали все отрасли, чтобы наполнить корзины новых стратегий самыми многообещающими компаниями. Абсолютно все бумаги имеют максимум рекомендаций "покупать" от крупнейших инвестиционных домов, банков и аналитиков, а у части из них нет ни одной рекомендации "продавать". И традиционно мы предлагаем своим клиентам не только то, что уже сейчас растет в цене, но и то, что будет расти в перспективе", — сказал руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.

Договор со стратегией "Западная экономика" можно заключить в виде "классического" ИСЖ на 3 и 5 лет в рублях\долларах США с выплатой дохода ежегодно или в конце срока. Также "Западная экономика" доступна для покупателей "ИСЖ в рассрочку" — продукт "Страйк" с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.

Договор со стратегией "Всемирные телекомы" — в виде купонного ИСЖ на 5 и 7 лет в рублях и долларах США с ежегодной выплатой дохода. Также "Западная экономика" доступна для покупателей "ИСЖ в рассрочку" — продукт "Страйк" с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.

Договор ИСЖ со стратегией "Современные тренды" можно заключить на 7 лет в рублях и долларах США. Выплата дохода производится ежегодно.

Договор ИСЖ со стратегией "Потребительский ритейл" можно заключить на 3 года в рублях с ежегодной выплатой дохода.

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