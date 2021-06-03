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Почти по 10 млрд рублей ежегодно планируется выделять на надбавку кураторам техколледжей

15 июля 2021 12:32  [115] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти по 10 млрд рублей ежегодно планируется выделять на надбавку за классное руководство кураторам технических колледжей. Об этом сообщается на сайте "Единой России",

Согласно информации, 12 июля комиссия Федсобрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации на обеспечение ежемесячных выплат педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство), в рамках государственной программы "Развитие образование".

Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, зависит от количества учебных групп в каждом субъекте. В Нижегородскую область на эти цели решено направить более 59 млн рублей.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, в регионе ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей получат все педагогические работники, осуществляющие классное руководство в учебных группах по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

"Сейчас у нас трудится более 2 150 таких специалистов. Они выполняют очень важную работу по воспитанию профессионалов для экономики региона. Кураторство отнимает много сил и времени. Решение президента России Владимира Путина позволит повысить престиж этого направления", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что выплаты за классное руководство в регионе получают более 14 000 педагогов.

"С нового учебного года по поручению президента специальная надбавка будет выплачиваться кураторам, которые преподают в технических колледжах. Такие же выплаты начисляются с прошлого года классным руководителям в школах. Считаю это справедливым, потому что кураторство, как и классное руководство – это большая ответственность педагога, который занимается не только образованием, но и воспитанием и социализацией учеников", - сообщил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, член фракции "Единой России", сопредседатель комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Напомним, предложение о доплатах фракция "Единой России" в Государственной Думе выдвигала с момента появления выплат за классное руководство, и его поддержал президент России в ходе послания Федеральному Собранию. По поручению Владимира Путина, с 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год.

Как сообщал ранее Андрей Макаров, 29 июня 2021 года комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении средств в виде межбюджетных трансфертов по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам за 2021 год, которым в соответствии с решениями правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера. На эти цели решено направить 239,1 млн рублей, они предусмотрены и на компенсацию ранее произведенных региональных расходов на указанные цели.

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