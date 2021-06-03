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Общество

Три четверти теплосетей "Теплоэнерго" прошли испытания в рамках подготовки к отопительному периоду

15 июля 2021 13:50  [40] Общество

Фото: пресс-служба компании

Три четверти теплосетей АО "Теплоэнерго" прошли регламентные испытания в рамках подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, среди них – сети от крупнейших источников – Сормовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали.

В течение июля испытания должны пройти порядка 400 км теплотрасс. Полностью завершить регламентную проверку теплосетевого комплекса планируется в середине августа.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО "Теплоэнерго", работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 должны пройти необходимые остановы в срок от 9 до 12 дней.

Для обеспечения безопасности в ходе испытаний температуру сетевой воды понижают до 40 градусов Цельсия. Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей, а в случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях незамедлительно сообщить на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

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Теги:
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