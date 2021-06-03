Более 150 предприятий стали участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 150 предприятий стали участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, это составляет 156% от планового показателя.

"Уверен, со временем их будет становиться все больше. Здесь работает цепная реакция, когда одна компания, повысившая доходность за счет нацпроекта, привлекает в эту работу сразу несколько – не только партнеров, но и конкурентов, которым тоже нельзя отставать", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что многие предприятия-участники нацпроекта показали очень хорошие результаты.

"Например, завод "Инком", изготавливающий электрические провода, в том числе для отечественных автомобилей AURUS, благодаря нацпроекту и другой господдержке смог увеличить свою выручку на 46%. Завод "Труд" увеличил объем производства сантехнических хомутов в 2,5 раза, "Завод им. Г.И. Петровского" - выпуск рециркуляторов воздуха в 2,3 раза, ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева увеличило возможности по выпуску судов на подводных крыльях "Валдай" с 4-х до 6-ти в год. На "Окской судоверфи" планируют увеличить объем производства сухогрузов на 20%", - рассказал Глеб Никитин.

Мероприятия, призванные повысить производительность труда на нижегородских предприятиях, проводятся федеральным и региональным центрами компетенций, координатором проекта в регионе является министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Региональная программа предполагает субсидирование в размере до 5 млн рублей до 50% затрат на модернизацию оборудования для участников нацпроекта "Производительность труда".

Ранее сообщалось, что на нижегородских предприятиях-участниках нацпроекта создано 63 потока-образца — эталонных участка, на которых отрабатываются инструменты бережливого производства. По этому показателю план перевыполнен на 163%.