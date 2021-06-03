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Политика

Олег Лавричев провел личный прием жителей Советского района

15 июля 2021 14:18  [119] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Олег Лавричев 14 июля провел личный прием жителей Советского района. Об этом сообщили в Гордуме города.

Согласно информации, он провел прием граждан совместно с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Юрием Балашовым провел прием граждан в общественной приемной партии "Единая Россия".

Председатель совета ТОС деревни Новопокровское Анатолий Глотов пожаловался на отсутствие автобусного сообщения между деревней и городом. Он пояснил, что дорога, связывающая Новопокровское с улицей Маршала Малиновского, была построена местными жителями за свой счет и должна быть юридически оформлена, поскольку частично проходит по землям, переданным компании "Инградстрой" для жилищного строительства.

"Дорога не освещается, не чистится зимой. Чтобы забрать ребенка из школы, местные жители вынуждены пользоваться услугами такси. Также нас предупредили, что если дорога попадет под застройки "Инградстроя", то она будет демонтирована", – отметил Анатолий Глотов. Также он рассказал об отсутствии освещения на двух улицах в деревне.

Олег Лавричев распорядился организовать для решения данных вопросов выездное совещание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству с участием представителей министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Татьяна Линник обратилась по вопросу благоустройства площадки перед школой № 46. Спикер городской Думы отметил, что возьмет данный вопрос под личный контроль. Также нижегородка сообщила о необходимости покупки маммографа в районную поликлинику № 30. По данному поводу будет направлен запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области.

Надежда Нефедова попросила помощи в завозе грунта во двор около дома № 8 по улице Кулибина. "У нас в прошлом году снесли сараи и эту территорию засыпали песком, который стал оседать. Если бы вместо песка был грунт, мы бы могли благоустроить ее", – пояснила она. Для решения данной проблемы Олег Лавричев обратится в администрацию Советского района.

Нина Осипенко пришла на прием с вопросом, касающимся благоустройства двора в жилищном комплексе "Зенит". Выяснилось, что около дома № 60 разрушено асфальтовое покрытие. Кроме того, Евгений Лупехин обратил внимание депутата на необходимость устройства ливневой канализации на улице Нартова. В общественную приемную поступило еще несколько обращений по вопросам благоустройства территории избирательного округа № 30. По итогам приема Олег Лавричев проведет выездное совещание с главой администрации Советского района Сергеем Колотовым, чтобы оценить состояние проблемных участков и решить вопрос о возможности их благоустройства.

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Теги:
Городская дума Олег Лавричев
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