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Общество

Дума единогласно поддержала инициативу о присвоении Дзержинску звания "Город трудовой доблести"

15 июля 2021 16:07  [82] Общество

Дума единогласно поддержала инициативу о присвоении Дзержинску звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает Гордума города.

Согласно информации, на внеочередном заседании Думы было принято решение о внесении предложения о присвоении звания в Законодательное собрание и правительство региона.

С инициативой о сборе подписей для присвоения Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" выступил в мае этого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По результатам работы организационного комитета под председательством главы города, секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Ивана Носкова, в городскую Думу было внесено предложение о поддержке инициативы и внесения предложения в Законодательное Собрание и правительство Нижегородской области.

Председатель городской Думы Виктория Николаева принимает участие в работе оргкомитета, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания, краеведы, директора промышленных предприятий, представители общественных организаций и городских СМИ.

"Наш город достоин этого звания. Очень большой вклад в победу был внесен именно Дзержинском, и я этим очень горжусь. Хотелось бы, чтобы мы сохранили для потомков память о трудовом подвиге наших предшественников", - отметила Виктория Николаева.

"Мы провели большую работу по сбору исторической информации для проведения экспертизы в Российской академии наук, - отметил глава города Иван Носков. - Факты свидетельствуют сами за себя - дзержинцы совершили настоящий трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Оборонная промышленность города, а также те предприятия, которые работали непосредственно для горожан - хлебозавод, молокозавод, мельницы, рабочие артели и другие - внесли огромный вклад в общую победу. Я считаю, мы должны увековечить память о трудовом героизме дзержинцев в знак уважения и признательности".

Предложение по присвоению городу Дзержинску звания "Город трудовой доблести" направлены в Законодательное собрание и правительство региона.

Контроль за исполнением решения возложен на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

Все желающие поддержать предложение о присвоении Дзержинску звания "Город трудовой доблести" могут отдать свой голос на сайте дзержинск-за.рф.
 
СПРАВКА:
Почетное звание "Город трудовой доблести" учреждено в 2020 году в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Звание присуждается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом
массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Город Дзержинск награжден орденом Трудового Красного Знамени 29 марта 1980 года. 

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Теги:
Гордума Дзержинск
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