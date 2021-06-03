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Общество

Застройщик детского сада в Кузнечихе может лишиться контракта за срыв сроков работ

15 июля 2021 17:33  [100] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал строительную площадку детского сада № 37 в Новой Кузнечихе, возведение которого идет с отставанием от графика. Мэр потребовал от подрядчика нарастить темпы работ.

Напомним, строительство дошкольного учреждения на 320 мест началось летом 2020 года. Объект должны были сдать в сентябре 2021 года, но сроки уже сдвигаются до конца осени. В администрации Нижнего Новгорода уточнили, что в настоящее время готовность детского сада оценивается в 43%.

Юрий Шалабаев отметил, что на стройплощадке работает недостаточное количество человек - всего чуть больше 40. Увеличение числа рабочих позволит сократить отставание и увеличить скорость работ. Он дал поручение увеличить количество рабочих как минимум вдвое.

"Подрядчик, берущий на себя обязательства при строительстве социальных объектов, должен чётко следовать установленным срокам без потери качества. Вернусь сюда через две недели и проверю, какая работа над ошибками была проведена. В противном случае – речь может пойти о расторжении контракта", - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города дал поручение департаменту строительства и капитального ремонта и МКУ "ГлавУкс г. Н. Новгорода" ежедневно контролировать ход работ и предоставлять ему оперативный отчёт о проведённой работе.

Представитель подрядной организации ООО "Лига" пояснил, что сроки пришлось сдвигать из-за внеплановых дополнительных работ: строительства подъездной дороги, а также демонтажа перекрытия на втором этаже из-за нарушения технологии. Он также заверил, что компания приложит все усилия для завершения строительства детсада этой осенью.

Новый садик на 14 групп будет трёхэтажным: на первом этаже разместятся медблок, прачечная и столовая, на втором и третьем – группы для детей, физкультурный и музыкальный залы, а также административные помещения. Для маломобильных граждан или родителей с колясками в садике предусмотрен пандус и лифт.

В этом году в Нижнем Новгороде строятся 11 детских садов по нацпроекту "Демография". Два из них уже готовы – в ЖК "Корабли" в Сормовском районе и в "Гагаринских высотах" в Приокском районе .

Ранее Юрий Шалабаев проинспектировал ход строительства детского сада на 177 мест в ЖК “Октава” в Ленинском районе. Мэр сообщил, что работы ведутся с опережением графика и без серьезных нареканий.

Также сообщалось, что ещё 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года.

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Теги:
Детсады Кузнечиха Строительство
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