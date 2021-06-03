ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" поддерживает сельские дома культуры Общество

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень 15 июля оценил окончание ремонтных работ в Доме культуры села Чернышиха Кстовского района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В этом году благодаря поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") в сельском учреждении культуры был отремонтирован кинозал. В частности, старые окна в его помещении, а также в кружковой комнате были заменены на современные пластиковые. Также были установлены новые кресла в танцевальном и кинозале.

Компания не в первый раз помогает Чернышихинскому ДК. В 2019 и 2020 годах на средства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" уже были отремонтированы два кабинета для детского творчества и санузел, закуплена профессиональная звуковая аппаратура для занятий пением и организации массовых мероприятий.

Заведующая отделом культурно-досуговых организаций клубного типа Дома культуры села Чернышиха Елена Царева показала гостю результаты ремонта и поблагодарила за поддержку: "Местные жители уже оценили, как преображается наш Дом культуры. Еще раз хотим сказать спасибо "ЛУКОЙЛу" и лично Антону Александровичу за внимание к нашим проблемам".

"Компания "ЛУКОЙЛ" всегда поддерживает важные социальные проекты. Ведь что такое Дом культуры на селе? Это настоящий центр притяжения и для детей, и для молодёжи, и для взрослых. Я помню, как Чернышихинский ДК выглядел два года назад. Приятно видеть сегодня такие перемены!" – сказал Антон Гребень.