Народную программу "Единой России" дополнят новые меры поддержки людей с инвалидностью Общество

На площадке партии прошла стратегическая сессия "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России". В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «"Единой России" в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Информация об этом появилась на сайте НРО.

Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью - одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни - приоритет партийной фракции.

"Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни", - сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, - трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции "Единой России" о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут "отдельное и очень существенное место".

"Отдельная тема - поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать", - отметил первый замглавы фракции "Единой России".

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

"В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем - не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией", - сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте" Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

"Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений", - отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

"Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен", - подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу "Единой России" инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

"Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью", - сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов "Единая Россия" взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

"Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это - залог их внедрения и реализации", - подчеркнул первый замглавы Минтруда.

Комментируя итоги стратегической сессии, региональный координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина отметила, что создание доступной городской среды для маломобильных граждан и людей с инвалидностью – одно из важнейших направлений работы проекта в Нижегородской области.

"В декабре 2020 года Президент страны поддержал идею о создании системы рейтингов доступности общественных объектов. Он поручил включить это в государственную программу безбарьерной среды. Когда мы начали работать над мониторингом доступности городских объектов, оказалось, что в регионе крайне мало экспертов в этой области. "Театр начинается с вешалки", а доступность среды начинается с сертифицированных специалистов, которые могут помочь выявить нарушения в уже построенных объектах и внести корректировки в возводящиеся и реконструируемые еще на этапе их проектирования", - сказала Ольга Никитина.

По инициативе партпроекта в начале года был проведен масштабный семинар по подготовке таких специалистов по программе Системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" Всероссийского общества инвалидов.

"Его провел разработчик Системы, эксперт высшей квалификации Евгений Бухаров. Всего обучилось 320 человек. И теперь у нас в области есть 67 сертифицированных экспертов. Среди них – 23 сотрудника администраций, 11 человек от министерства культуры, 17 – от ВОИ, 13 – от НКО и 3 – от Института развития городской среды Нижегородской области", - сообщила Ольга Никитина.

Кроме того, недавно в регионе состоялся запуск первого в России Единого информационного портала для людей с инвалидностью и их семей – Точка доступа (td52).

"Работа над порталом велась очень кропотливо и вдумчиво. Два года мы с рабочей группой еженедельно собирались и дорабатывали его концепцию. И вот, наконец, основная часть завершена. Сейчас портал работает в тестовом режиме", - добавила координатор партпроекта.

Напомним, "Единая Россия" 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единая страна — доступная среда" Михаил Терентьев (фракция "Единой России"), руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми», к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.