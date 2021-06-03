Нижегородская область примет эстафету всероссийского экологического марафона "Дни зеленых действий" Общество

Фото: с сайта "Единой России"

Масштабный экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал в стране по инициативе "Единой России". Главное отличие марафона от обычных субботников - сбор первых предложений для масштабной экологической программы. Информация об этом размещена на сайте партии.

Старт марафону, который объединит все регионы, дал исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин в селе Павловская Слобода Московской области 15 июля. Местные жители, волонтеры, представители общественных организаций приняли участие в очистке берегов Истры и самой реки от мусора. С земли и воды удалось собрать и рассортировать на пригодные для переработки порядка 3 тонн отходов.

"Сегодня мы становимся участниками нового интересного направления. "Дни зеленых действий" - старт серьезной программы. Нам предстоит большая генеральная уборка страны. Я абсолютно убежден, что благодаря всем неравнодушным мы с этой задачей справимся", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин, - Кроме того, помимо "Дней зеленых действий", мы приступаем и к уборке арктического региона в рамках проекта "Чистая Арктика".

Каждый участник марафона имеет возможность внести свое предложение для Народной экологической программы. В Московской области основные идеи сегодня связаны с системой обращения с твердыми коммунальными отходами.

Популярная актриса и блогер Мария Кожевникова, которая вместе со всеми чистила берег подмосковной Истры, говорит о роли экологического просвещения. Не без интереса "звездный" волонтер приняла участие в полевом мастер-классе, посвященном сортировке отходов, и изучила выставку "Мусореализм" с "мусорными" репродукциями картин известных художников.

"Мы сегодня с вами делаем важное дело, и это не просто высокопарные слова. От нас зависит будущее нас и наших детей. А я не только член Всероссийского общества охраны природы, я мама троих маленьких сыновей. И очень хочу, чтобы мы все с вами жили а чистой стране, дышали свежим воздухом", - отметила Мария Кожевникова.

В дальнейшем экологический марафон "Дни зеленых действий" охватит все 85 регионов России. Эстафету готовится и Нижегородская область. Собранные в субъектах предложения станут своего рода «народным» продолжением национального проекта "Экология", который ранее был запущен при участии Дмитрия Кобылкина.

"Волонтерство в экологии уже стало массовым. Новый уровень – масштабный всероссийский брейншторм, - отмечает инициатор проекта. - Я уверен, консолидация усилий, поддержка людей на местах, видение регионов по решению конкретных вопросов позволят добиться еще больших успехов. Поэтому приглашаю всех принять участие в этой работе. Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований".

Отмечается, что сбор предложений для программы уже осуществляется и через специальное мобильное приложение "ВВЕРХ".