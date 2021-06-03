Более 750 нижегородских предпринимателей приняли участие во встречах с региональным Минпромом с начала 2021 года Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 750 представителей бизнеса из 22 муниципалитетов Нижегородской области приняли участие во встречах с сотрудниками регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства с начала 2021 года. Планируется, что до конца года такие мероприятия пройдут во всех районах области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Во время встреч с предпринимателями мы рассказываем об изменениях в законодательстве, актуальных мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также отвечаем на вопросы бизнеса. Предварительно администрация района собирает вопросы предпринимателей, мы анализируем их и, в зависимости от тематики этих вопросов, приглашаем тех или иных специалистов, в том числе из других ведомств. Сегодня мы с коллегами провели прием для предпринимателей Сарова и Дивеева из центра "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде. Встреча прошла в онлайн-формате", - сообщил Максим Черкасов.

В этот раз на вопросы предпринимателей также отвечал министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков – он рассказал об изменениях и особенностях закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий - о работе, проведенной в регионе.

"Безусловно, у обоих муниципалитетов есть потенциал для привлечения инвестиций через участие в программах и мероприятиях, направленных на развитие бизнеса. И цель нашего общения и с главами муниципалитетов, и с предпринимателями состоит в использовании всех возможностей, которые обеспечивает межведомственное взаимодействие организаций и институтов поддержки бизнеса, в тесном сотрудничестве с окнами центра "Мой бизнес", с инфраструктурой развития предпринимательства», - подчеркнул Максим Черкасов.

Павел Солодкий отметил значимость того, что в Нижегородской области существует открытый диалог между предпринимателями и властью.

"Встречи, которые проводит региональный Минпром, - это плановая работа, которая основывается на межведомственном взаимодействии и проходит во всех муниципалитетах региона. На такие мероприятия наши предприниматели приходят с конкретными проблемами, которые решаются порой на достаточно высоком уровне: на встречах присутствуют руководители различных ведомств, министры и заместители губернатора. Ни один вопрос не остается без внимания", - добавил Павел Солодкий.

Узнать о проведении подобных встреч предприниматели могут в районной администрации.

Напомним, в регионе действует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого предприниматели получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 31 муниципалитете. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.

Также работает телефон горячей линии центра: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный). Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адресах и контактах объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф и через чат-бот "Мойбизнес52" в Telegram.