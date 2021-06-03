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Общество

Аварийные многосекционные сараи демонтируют в Приокском районе

16 июля 2021 09:21  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Аварийные многосекционные сараи демонтируют в Приокском районе. Об этом сообщили в райадминистрации.

Согласно информации, АО "Домоуправляющая компания Приокского района" демонтирует аварийные многосекционные сараи около дома №13 по улице Корейской и у дома №3 на улице Радистов, общая площадь, занимаемая этими постройками, составляет 2 900 кв. метров.

"Постройки вполне могли бы быть причиной возникновения пожара из-за баловства детей или действий асоциальных личностей, так как большинство сараев давно пришло в негодность. Жители писали в администрацию района и в ДУК, просили их убрать. Этим летом мы демонтируем и те сараи на Радистов, что стоят на муниципальной территории", - заявил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

На данный момент ветхие постройки снесены на площади 1 360 кв. метров на улице Корейской, работы на улице Радистов - в завершающей стадии.
После демонтажа объектов подрядная организация засыпет погреба и завезет грунт для планировки территории.

Также районная администрация планирует ликвидировать деревянные постройки на улицах Радистов, 4,7а,8,15, Широтной, 9,11 и Елисеева, 3. Всего будет убрано 195 сараев. "В этом году упор будет сделан на демонтаж металлических гаражей. В прошлые годы мы их убирали единицами. К 800-летию Нижнего Новгорода уберем порядка 60 гаражей", - добавил Михаил Шатилов.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Новгороде на снос 1,5 тысяч гаражей и сараев с последующим благоустройством территории из разных источников выделено более 20 млн рублей.

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Теги:
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