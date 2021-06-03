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Общество

Эксперты прогнозируют рекордный урожай меда в Нижегородской области в 2021 году

16 июля 2021 09:41  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Эксперты прогнозируют рекордный урожай меда в Нижегородской области в 2021 году. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на завкафедрой физиологии и анатомии, заместителя директора Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского Анну Дерюгину.

По ее словам, текущее лето в регионе достаточно жаркое и присутствуют частые грозы, что благоприятно отражается на цветении медоносов. В этой связи пчеловоды в Нижегородской области ожидают хорошие урожаи меда.

Также замдиректора Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского прокомментировала информацию о "пьяных пчелах" в Подмосковье.

Анна Дерюгина заметила, что во время сильной жары происходит брожение цветочного нектара. "Пчелы могут "запьянеть", однако вряд ли они от этого станут агрессивными. Вообще, это явление наиболее характерно для тех районов, где произрастает багульник – растение, в состав которого входят алколоидные вещества, вызывающее чувство опьянения", - резюмировала она.

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Теги:
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