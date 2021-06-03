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Общество

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной приостановят 17 июля

16 июля 2021 09:53  [223] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной, по площадям Благовещенской и Маркина приостановят 17 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, до конца дня движение транспорта будет приостановлено в связи с мероприятием.

Отмечается, что движение транспорта будет приостановлено на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Кроме того, до 23:00 будет продлена работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31.

Для удобства передвижения горожан в ночь с 17 на 18 июля до 01:00 будет продлена работа метро. Движение поездов планируется организовать с интервалом 20 минут.

Напомним, что концерт Ивана Дорна пройдет в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Столица закатов".

Программа четвертого дня фестиваля "Столица закатов":

  • 19:00 — TONY KARAPETYAN TRIO;
  • 20:00 — Byor;
  • 21:00 — Иван Дорн (после завершения его выступления – фейерверк).

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Теги:
Транспорт
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