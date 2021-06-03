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Бизнес

Банк "Открытие" добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк

16 июля 2021 10:43  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компании из сегмента малого и среднего бизнеса получили новый сервис, который сделает удобнее работу по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, банк ускорил переводы с транзитного валютного счета и добавил еще несколько полезных функций.

Для предпринимателей на УСН в "Бизнес-портале" доступен новый бесплатный сервис "Налоги и взносы УСН". Там можно воспользоваться инструментами для расчета и уплаты УСН: посмотреть памятку-инструкцию по расчету, ответы на частые вопросы и предстоящие налоговые события, оплатить налоги и обязательные страховые взносы, открыть историю и статусы оплат.

Кроме того, теперь клиенты "Открытия" могут делегировать повседневные обязанности по заказу наличных. Оформлять электронные чеки в "Бизнес-портале" может любой сотрудник – для этого ему должны быть установлены расширенные полномочия, установить их можно онлайн.

Также банк увеличил время работы сервиса "Онлайн-конверсия". Покупать и продавать валюту по рыночному или желаемому курсу теперь можно с 02:00 до 20:00 по московскому времени.

Стал быстрее перевод средств с транзитного валютного счета: банк объединил форму распоряжения на списание средств со сведениями об операции. Подтвердить оба документа можно одной подписью. Это означает, что клиенту больше не обязательно последовательно создавать и подписывать два отдельных документа – теперь все можно сделать на одном экране. Кроме того, добавлена массовая подпись распоряжений.

Увидеть будущий доход по депозитам теперь можно в депозитном калькуляторе. На экране сразу же отражаются процентная ставка и сумма, которую клиент получит за весь период депозита, тогда как ранее он мог увидеть их только при подаче заявки. Выбрав оптимальные условия, можно сразу из калькулятора разместить депозит – заявка уже заполнена по заданным параметрам. При оформлении депозита через "Бизнес-портал" клиенты получат повышенные ставки.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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