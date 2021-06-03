Выставка "Шухов. Формула архитектуры" откроется в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка "Шухов. Формула архитектуры" откроется в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина "Арсенале" 20 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, открытие экспозиции приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию всероссийской промышленной и художественной выставки, которая стала триумфальной для Владимира Шухова. В фокусе внимания – фигура великого инженера, олицетворяющего "золотой век" русской инженерной школы второй половины XIX – начала XX веков, и его конструкции.

На выставке будет показано более 200 экспонатов творческого архива Шухова из российских и зарубежных собраний – графика, макеты, рукописи, фотографии.

Архив инженера вступит в диалог с достижениями современных мастеров архитектуры – Нормана Фостера, Фрая Отто, Вернера Зобека и др., которые спустя десятилетия заново открыли сетчатые и легкие конструкции. Сравнительный подход позволяет по достоинству оценить масштаб и значимость открытий Владимира Шухова.

Выставка будет работать с 20 июля по 7 ноября 2021 года.